Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần Thép Nam Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 600 USD

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Mức lương
550 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 20, Tòa Nhà An Phong Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 550 - 600 USD

I. Mô Tả Công Việc
Mô Tả Công Việc
• Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với khách hàng, đối tác nước ngoài để xây dựng các kênh bán hàng.
• Tiếp nhận nhu cầu mua hàng, đơn hàng từ đối tác nước ngoài.
• Tiến hành tư vấn và đàm phán với đối tác nước ngoài về nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm của Tôn Nam Kim (giá cả, quy cách sản phẩm…), các yêu cầu về logisitcs(phương thức vận chuyển – nhận hàng, cảng nhập khẩu, thời gian giao hàng…) cũng như các nội dung liên quan (phương thức thanh toán, thời gian thanh toán…)
• Theo dõi, báo cáo, đề xuất lên cấp trên các xu hướng của thị trường.
• Chăm sóc, giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa, quy cách sản phẩm, rủi ro giao nhận.
• Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
II. Thời gian - Địa điểm làm việc:
Thời gian - Địa điểm làm việc:
- Địa điểm làm việc: Tầng 20, AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00 + 13h00 - 17h00 ( Thứ 7 làm việc buổi sáng)

Với Mức Lương 550 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi tuổi từ 22- 30
• Có 01 năm kinh nghiệm về Kinh doanh Xuất khẩu hoặc các ngành tương tự như Logisitics, Xuất nhập khẩu.

Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

