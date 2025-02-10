Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ phần Thép Nam Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 600 USD

I. Mô Tả Công Việc

• Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với khách hàng, đối tác nước ngoài để xây dựng các kênh bán hàng.

• Tiếp nhận nhu cầu mua hàng, đơn hàng từ đối tác nước ngoài.

• Tiến hành tư vấn và đàm phán với đối tác nước ngoài về nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm của Tôn Nam Kim (giá cả, quy cách sản phẩm…), các yêu cầu về logisitcs(phương thức vận chuyển – nhận hàng, cảng nhập khẩu, thời gian giao hàng…) cũng như các nội dung liên quan (phương thức thanh toán, thời gian thanh toán…)

• Theo dõi, báo cáo, đề xuất lên cấp trên các xu hướng của thị trường.

• Chăm sóc, giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa, quy cách sản phẩm, rủi ro giao nhận.

• Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

II. Thời gian - Địa điểm làm việc:

- Địa điểm làm việc: Tầng 20, AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

- Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00 + 13h00 - 17h00 ( Thứ 7 làm việc buổi sáng)