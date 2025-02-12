Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Gigacloud Trading Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập 800 - 3,000 USD

Due to our company's growth and development needs, we are seeking Furniture Sourcing Manager and Furniture Development Specialists in Quy Nhon/ Binh Duong / Do nhu cầu phát triển của Công ty, chúng tôi cần tuyển Quản lý Nguồn cung ứng nội ngoại thất và Chuyên viên phát triển nội thất làm việc tại Quy Nhơn/ Bình Dương.

Duties and Responsibilities:

- Sample Flow Development – Phát triển dòng mẫu sản phẩm

- Factory Management – Quản lý nhà máy

- New factory sourcing – Tìm kiếm nhà máy mới

- Sample Completion – Hoàn thành mẫu

- Experience in interior and exterior products, especially furniture exported to the US, with diverse structures and raw materials, knowledge of product quality. – Có kinh nghiệm về các sản phẩm nội ngoại thất, đặc biệt là nội thất xuất khẩu sang Mỹ với kết cấu và nguyên liệu đa dạng, hiểu biết về chất lượng sản phẩm.

- Tracking schedule for the sample development – Theo dõi tiến độ phát triển mẫu sản phẩm.

- Develop products from ideas. Planning, goals and new process development. – Phát triển các sản phẩm từ ý tưởng. Lên kế hoạch, mục tiêu và phát triển mẫu mới theo quy trình.

- Evaluate, analyze and calculate the cost of products. – Đánh giá, phân tích và tính giá thành sản phẩm.

