Tuyển Sales Marketing Xiamen Yitai Industrial Co.ltd (China) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Xiamen Yitai Industrial Co.ltd (China)
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Van Phuc City, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Manage new and old buyers (mostly are factory bosses)
- Weekly customer visit around HCM, Binh Duong, Long An, Dong Nai and sometimes Hanoi area.
- Chances to hold textile exhibitions per year.
- Assist on office work.
Working hours: 8:40 - 11:55 and 13:30 -17:00
Working hours:
Working day: Monday - Saturday morning (sometimes can be flexibly rescheduled).
Working day:
Address: Van Phuc City, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address:
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Graduated at least from High school.
- No gender preferred.
- Fluent English speaking
- Willing to work on flexible time when go visiting customers.
- With experience in textile industry will be very beneficial.
- Personality:
+ Strong sense of responsibility
Tại Xiamen Yitai Industrial Co.ltd (China) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Xiamen Yitai Industrial Co.ltd (China)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
