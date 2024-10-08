Tuyển Senior Golang Developer thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, 19 Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Được làm việc cùng đội ngũ leader có chuyên môn cao; Lập trình Golang và tham gia các giai đoạn phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế; Tham gia nghiên cứu & phát triển các sản phẩm Web sử dụng ngôn ngữ/công nghệ: PHP (Basic/Laravel/CodeIgniter/Yii2), JavaScript/Vuejs (NuxtJS)/ReactJS (NextJS), NodeJS (NestJS), Python (Flask), PosgreSQL, MongoDB, Redis, Docker, Serverless, Kubernetes, AWS (ECS/EKS), Kafka, Elasticsearch,...; Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của team leader.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 5 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng bằng Golang; Có kiến thức chuyên sâu về phát triển Back-end; Có tư duy logic tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật và thuật toán; Có kinh nghiệm với MySQL hoặc PostgreSQL, thiết kế cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa câu truy vấn; Có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu với git, git flow và github flow; Có kinh nghiệm làm việc với Docker; Có kinh nghiệm làm việc với cloud: AWS; Có kinh nghiệm về UnitTest; Có kinh nghiệm deploy dự án lên môi trường test, staging hoặc production cho khách hàng.

Ưu tiên ứng viên (không bắt buộc):

Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (qua email, chat...) Có kinh nghiệm với các framework Front-end như VueJS, ReactJS, Angular; Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile/Scrum.

Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Mức lương up to 35,000,000 VND/tháng (chưa bao gồm thưởng dự án, thưởng lễ tết, và các khoản thưởng khác...); Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...; Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành; Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty; Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care); Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...); Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game...; Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....

Đặc biệt

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước; Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.