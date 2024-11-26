Tuyển Software tester Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ các function của dự án.

Xây dựng kế hoạch thử nghiệm và các trường hợp thử nghiệm.

Thực hiện kiểm thử sản phẩm (Web/mobile/app) theo yêu cầu.

Quản lý vòng đời của lỗi, báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả kiểm thử.

Nghiên cứu và cập nhật các công cụ kiểm thử, đề xuất các hoạt động nâng cấp quy trình, cải tiến chất lượng sản phẩm.

Quản lý team phối hợp với các dự án đảm bảo chất lượng đầu ra cho phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán học hoặc tương đương.

Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm (tester),

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kiểm thử tự động hóa (auto test), Test performance, các dự án về AI, Data.

Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử và kế hoạch kiểm thử.

Có khả năng viết tài liệu testcase/danh sách kiểm tra/báo cáo.

Có kiến thức về kiểm thử API, Cơ sở dữ liệu, SQL

Tại Tập đoàn FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập FPT, bạn sẽ được làm việc tại một trong những môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn:

Được tham gia xây dựng hệ thống và sản phẩm.

Được học tập và ứng dụng các công nghệ mới nhất và là xu hướng hiện tại như Microservices, CI/CD, Javascript,...

Training nội bộ và giáo viên ngoài: Các công nghệ mới (AI, Cloud, BigData, IoT,...), kỹ năng mềm, các kiến thức chuyên môn,...

Thu nhập hấp dẫn, chế độ khen thưởng phong phú.

Các chế độ bảo hiểm theo luật định; Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho người FPT.

Cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến và hiện đại.

Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam. Cơ hội được đào tạo các chứng chỉ quốc tế.

Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, văn hóa công ty đặc sắc và phong phú giúp phát huy tính sáng tạo và khả năng của mỗi cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn FPT Pro Company

