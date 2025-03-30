Tuyển SEO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Ưu tiên ứng dụng chuyên sâu AI (ChatGPT, Plexity) vào việc triển khai Content SEO

Triển khai thành thạo Entity Backlink (Ép index link sau khi build backlink, thống kê hàng tuần)

Phân tích thu thập nguồn link đối thủ

Thu thập bổ sung list tài nguyên Guest post/Text link

Build GG News, GG Map

EEAT

Biết chạy Google Ads để thúc đẩy Paid Search Traffics cho dự án SEO

Đã từng quản lý đội nhóm trên 5 người

Hiểu và thành thạo quy trình làm việc theo KPIs và OKRs

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (12 – 15 triệu), Thưởng (4-6 triệu/tháng) – Thỏa thuận trong vòng phỏng vấn

Làm việc 5 ngày/tuần từ Thứ 2 – Thứ 6

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, được thưởng % dự án và nhiều khoản thưởng khác

Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, đồng nghiệp trẻ năng động, thoải mái. Không gian như ở nhà, thoải mái sáng tạo

Được làm hợp đồng và đóng đầy đủ BHXH/BHTN/BHYT

Lương + thưởng (nhiều loại) giúp tăng trưởng lương khi có sự cố gắng cống hiến thật sự

Được trao nhiều giá trị và tham gia các hoạt động từ thiện, team building,... cùng công ty

Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định. Có bảo hiểm theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TESO

