Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong –Xã Long Châu – Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh., Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
1. Số lượng: 2 nhân sự;
1. Số lượng:
2. Địa điểm làm việc: KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
2. Địa điểm làm việc:
3. Mô tả công việc:
- Thực hiện các công việc chuyên môn về điện điều khiển, điện công nghiệp, cơ khí, thủy lực nhằm bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa máy móc thiết bị của nhà máy: máy phay cơ, máy phay CNC, máy tiện cơ, máy tiện CNC, máy xung điện, máy cắt dây…và các máy phụ trợ như khoan, taro…;
- Phối hợp các bộ phận liên quan để hỗ trợ, thực hiện công việc hiệu quả;
- Tham gia đề xuất các cải tiến máy thiết bị nhằm nâng cao năng xuất, đảm bản an toàn và tiết kiệm;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/ Đại học; ưu tiên các chuyên ngành kỹ thuật: Điện tự động hóa; Điện công nghiệp; Cơ khí; Chế tạo máy; và các chuyên ngành có liên quan;
- Sửa chữa điện điều khiển, điện công nghiệp, cơ khí, thủy lực;
- Bảo dưỡng, bảo trì máy CNC hãng Taikan, Dosan, Fanuc…;
- Có trách nhiệm, chịu khó, chủ động, cải tiến, đam mê trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI