Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 17 Triệu

1. Số lượng: 2 nhân sự;

2. Địa điểm làm việc: KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

- Thực hiện các công việc chuyên môn về điện điều khiển, điện công nghiệp, cơ khí, thủy lực nhằm bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa máy móc thiết bị của nhà máy: máy phay cơ, máy phay CNC, máy tiện cơ, máy tiện CNC, máy xung điện, máy cắt dây…và các máy phụ trợ như khoan, taro…;

- Phối hợp các bộ phận liên quan để hỗ trợ, thực hiện công việc hiệu quả;

- Tham gia đề xuất các cải tiến máy thiết bị nhằm nâng cao năng xuất, đảm bản an toàn và tiết kiệm;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.