Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH NATCO (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH NATCO (VIỆT NAM)
- Bình Dương: Số 30, Đại Lộ Độc Lâp, KCN VSIP1, Thuận An, Bình Dương, Thuận An
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Received order from customer: confirmed email then make PI / layout. Set up new Item / new price/ Nhận đơn hàng từ khách hàng: xác nhận email rồi lập PI/layout. Thiết lập mặt hàng mới/giá mới
After Approved issue SO / PO and pass to production dept or supplier/Sau khi phê duyệt phát hành SO/PO và chuyển cho bộ phận sản xuất hoặc nhà cung cấp
Confirmed ETD with client/Xác nhận ETD với khách hàng
Follow up with production / supplier and make sure ship out on time./Theo dõi sản xuất / nhà cung cấp và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn.
Send PL & AWB after sending/Gửi PL & AWB sau khi gửi
Send Invoice / shipping doc on each shipment /Gửi Hóa đơn/chứng từ vận chuyển theo từng lô hàng
Resolved issue (if need)/Giải quyết được vấn đề (nếu cần)
Overtime working (if need)/Làm thêm giờ (nếu cần)
Management skill/ Kỹ năng quản lý
Team Work/ Kỹ năng làm việc nhóm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Minimum 5 years-experience in customer service (Knowledge of Label & Packaging is an advantage)/Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng (Biết về Nhãn & Bao bì là một lợi thế)
Problem-solving skills/Kỹ năng xử lý vấn đề
Analytical skills, investigation roots of causes, corrective and preventive measures/Kỹ năng phân tích thống kê, điều tra nguyên nhân gốc rễ,Biện pháp phòng ngừa.
Have knowledge of Lean Production, 5S, Analysis, Statistics/Có hiểu biết về Sản xuất tinh gọn,5S, khả năng thống kê,phân tích.
Tại CÔNG TY TNHH NATCO (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thăng tiến lên vị trí cao hơn tùy theo năng lực bản thân.
Môi trường năng động, phát triển nhanh và nhiều cơ hội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NATCO (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
