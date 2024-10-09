Tuyển IT phần mềm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý việc giải quyết các vấn đề hệ thống và ứng dụng có liên quan đến APP được nêu lên bởi các bộ phận kinh doanh
Theo dõi với nhóm IT và nhà cung cấp nhầm về phân tích nguồn gốc lỗi cho tất cả sự cố về hệ thống liên quan đến APP
Làm đầu mối tiếp nhận các vấn đề có liên quan đến APP trên môi trường thực tế
Phân tích và tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo sự cố được giải quyết trong thời gian phù hợp theo thỏa thuận về yêu cầu dịch vụ
Phân tích, tìm nguyên nhân gốc rễ và giải pháp để đảm bảo các vấn đề được giải quyết một cách triệt để
Tham gia các dự án theo phân công của quản lý trực tiếp
Định kỳ đánh giá kiến trúc ứng dụng để đưa các giải pháp cải tiến nhằm tăng sự ổn định của hệ thống
Lập tài liệu, đánh giá và cập nhật định kỳ các tài liệu kỹ thuật, quy trình thủ tục vận hành để đảm bảo tài liệu luôn được mới nhất và đáp ứng các yêu cầu từ kiểm toán
Cung cấp báo cáo hằng tháng cho quản lý trực tiếp
Các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học ưu tiên lĩnh vực CNTT hay kỹ thuật
Ưu tiên tốt nghiệp từ Đại học Bách Khoa hoặc Khoa học tự nhiên
Trên 5+ năm kinh nghiệm ở mảng hỗ trợ ứng dụng hoặc vận hành ứng dụng hoặc phát triển ứng dụng hoặc quản trị ứng dụng, ưu tiên mảng ứng dụng tài chính ngân hàng
Có kinh nghiệm với hệ thống vTiger, F1, LOS, LMS ngành tài chính/ngân hàng
Kỹ năng phân tích lỗi tốt trong môi trường CNTT phức tạp
Kỹ năng tốt trong phân tích và giải quyết vấn đề
Hiểu rõ kiến trúc ứng dụng hướng đối tượng
Kỹ năng API, Oracle SQL, PLSQL, MySQL tốt
Kỹ năng tốt trong quản lý, trình bày và thương lượng
Kỹ năng công cụ Jira, posman/soap, mô hình agile, công cụ testing/automation test
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương, thu nhập khoảng 15-18 tháng/năm
Thưởng dự án và thưởng cuối năm cao
Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc, giờ làm việc linh hoạt
Đội ngũ lãnh đạo thân thiện, hòa đồng, quan tâm đến sự phát triển của các cá nhân
Nhân viên được đào đạo tận tình các kĩ năng mềm và nghiệp vụ chuyên sâu
Không khí vui vẻ, nhiều đồng nghiệp trẻ trung, năng động
Nhiều hoạt động tập thể lý thú và ý nghĩa: bóng đá, karaoke, đi phượt, du lịch, từ thiện hàng năm
Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ
Tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên ngoài Bảo hiểm y tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK
