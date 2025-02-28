Tuyển Technical Leader Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa The Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Lãnh đạo DEV Team, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên trong nhóm.

Định hướng, phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống, đảm bảo hệ thống bền vững, an toàn thông tin, hiệu suất cao, dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng.

Lập trình Java core/Java web, API trên nền core framework của công ty hoặc các framework khác tùy sản phẩm, dự án

Tham gia phát triển các hệ thống sản phẩm, dịch vụ của công ty: Phát triển các Module của sản phẩm/dịch vụ; Phối hợp với BA, Tester fix bug, update module; Merge code.

Thống nhất các mục tiêu, sản phẩm cũng như đưa ra phương án kỹ thuật của dự án.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, ...hoặc các ngành tương đương

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên tham gia dự án thực tế, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Lead

trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Lead

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java; Database: Oracle; Operating System: CentOS

Hiểu biết về SQL Language

Có kinh nghiệm lập trình Backend (server side), API

Có kinh nghiệm lập trình xử lý file PDF, xử lý ảnh

Có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh

Ưu tiên - Điểm cộng lớn với các Ứng viên có:

Có kinh nghiệm lập trình eID, lập trình eKYC, lập trình OCR

Biết về lập trình AI; lập trình hệ thống (phần cứng, thiết bị ngoại vi)

Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn

Chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 40tr, thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên.

Mức lương up to 40tr

Thưởng hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính, tổng thu nhập lên đến 16 tháng lương

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật,hiếu hỷ...

Được tài trợ, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn, thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho công việc.

Review đánh giá tăng lương hàng năm

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động

Làm việc tại công ty quy mô lớn, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển

Dự án lớn áp dụng các công nghệ tiên tiến nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin