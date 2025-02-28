Tuyển Technical Leader Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa The Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Lãnh đạo DEV Team, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên trong nhóm.
Định hướng, phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống, đảm bảo hệ thống bền vững, an toàn thông tin, hiệu suất cao, dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng.
Lập trình Java core/Java web, API trên nền core framework của công ty hoặc các framework khác tùy sản phẩm, dự án
Tham gia phát triển các hệ thống sản phẩm, dịch vụ của công ty: Phát triển các Module của sản phẩm/dịch vụ; Phối hợp với BA, Tester fix bug, update module; Merge code.
Thống nhất các mục tiêu, sản phẩm cũng như đưa ra phương án kỹ thuật của dự án.
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên tham gia dự án thực tế, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Lead
trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Lead
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java; Database: Oracle; Operating System: CentOS
Hiểu biết về SQL Language
Có kinh nghiệm lập trình Backend (server side), API
Có kinh nghiệm lập trình xử lý file PDF, xử lý ảnh
Có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh
Ưu tiên - Điểm cộng lớn với các Ứng viên có:
Có kinh nghiệm lập trình eID, lập trình eKYC, lập trình OCR
Biết về lập trình AI; lập trình hệ thống (phần cứng, thiết bị ngoại vi)
Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn
Chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương up to 40tr
Thưởng hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính, tổng thu nhập lên đến 16 tháng lương
Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật,hiếu hỷ...
Được tài trợ, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn, thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho công việc.
Review đánh giá tăng lương hàng năm
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động
Làm việc tại công ty quy mô lớn, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển
Dự án lớn áp dụng các công nghệ tiên tiến nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Du lịch hàng năm, teambuilding, event.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI