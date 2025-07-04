Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
- Hà Nội: Tòa nhà Hoàng Ngọc, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 28 - 40 Triệu
Tech Lead cho team dự án về PHP (từ 6–10 người) tham gia design, phát triển, maintaining các dự án cho khách hàng Mỹ – Nhật
Dựng codebase, Review code, đảm bảo chất lượng code. Code những tính năng khó
Làm việc trực tiếp với PM và team khách hàng, đề xuất giải pháp kỹ thuật, giải quyết vấn đề trong quá trình development
Chịu trách nhiệm hỗ trợ các thành viên Junior và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Đào tạo đội ngũ kế cận và phát triển năng lực kỹ thuật cho các thành viên trong nhóm
Tham gia research, hỗ trợ estimation cho các dự án mới
Với Mức Lương 28 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lập trình Web, ngôn ngữ PHP tối thiểu 5 năm trở lên
Có kinh nghiệm sử dụng PHP Laravel/ Yii tối thiểu 2 năm trở lên
Có kinh nghiệm làm việc với Blade Template, Smarty template, Jquery và FE framework
Thành thạo docker, docker-compose, có khả năng dựng server, môi trường phát triển dự án
Có khả năng đọc hiểu và tạo tài liệu thiết kế hệ thống dùng UML
Có kinh nghiệm làm Technical Leader or Team Leader trong dự án tối thiểu 1.5 năm
Có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại việc, chủ động và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới
Strong problem-solving, lead team , motivate team members
Tối thiểu 2 năm làm dự án với khách hàng Nhật Bản, kĩ năng horenso tốt, chịu được áp lực công việc.
Điểm cộng :
Có kinh nghiệm trong việc migrate php code từ version cũ lên phiên bản mới
Biết và sử dụng tốt các ngôn ngữ lập trình khác ( JS, Python …)
Giao tiếp được tiếng anh trong dự án
Có kinh nghiệm làm dự án desktop application
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
