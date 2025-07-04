Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu

Mức lương 28 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hoàng Ngọc, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tech Lead cho team dự án về PHP (từ 6–10 người) tham gia design, phát triển, maintaining các dự án cho khách hàng Mỹ – Nhật

Dựng codebase, Review code, đảm bảo chất lượng code. Code những tính năng khó

Làm việc trực tiếp với PM và team khách hàng, đề xuất giải pháp kỹ thuật, giải quyết vấn đề trong quá trình development

Chịu trách nhiệm hỗ trợ các thành viên Junior và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Đào tạo đội ngũ kế cận và phát triển năng lực kỹ thuật cho các thành viên trong nhóm

Tham gia research, hỗ trợ estimation cho các dự án mới

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

Có kinh nghiệm trong lập trình Web, ngôn ngữ PHP tối thiểu 5 năm trở lên

Có kinh nghiệm sử dụng PHP Laravel/ Yii tối thiểu 2 năm trở lên

Có kinh nghiệm làm việc với Blade Template, Smarty template, Jquery và FE framework

Thành thạo docker, docker-compose, có khả năng dựng server, môi trường phát triển dự án

Có khả năng đọc hiểu và tạo tài liệu thiết kế hệ thống dùng UML

Có kinh nghiệm làm Technical Leader or Team Leader trong dự án tối thiểu 1.5 năm

Có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại việc, chủ động và sẵn sàng học hỏi công nghệ mới

Strong problem-solving, lead team , motivate team members

Tối thiểu 2 năm làm dự án với khách hàng Nhật Bản, kĩ năng horenso tốt, chịu được áp lực công việc.

Điểm cộng :

Có kinh nghiệm trong việc migrate php code từ version cũ lên phiên bản mới

Biết và sử dụng tốt các ngôn ngữ lập trình khác ( JS, Python …)

Giao tiếp được tiếng anh trong dự án

Có kinh nghiệm làm dự án desktop application

Tại CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nhân sự dành cho nhân viên trong công ty Zinza Technology hiện tại như sau:

