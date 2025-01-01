Tất cả địa điểm
Công việc Technical Leader

-

Có 96 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Technical Leader VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ecoit
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Ecoit
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Technical Leader FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphaway Technology
Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Alphaway Technology
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Comacpro
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Comacpro
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Technical Leader NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn FPT Pro Company
Tuyển Technical Leader Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn FPT Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mynavi TechTus Việt Nam
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Mynavi TechTus Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Mynavi TechTus Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Relipa
Tuyển Technical Leader Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty TNHH Relipa
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Icetea Software
Tuyển Technical Leader Công ty TNHH Icetea Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công ty TNHH Icetea Software
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Technical Leader NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu
NTQ Solution
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Technical Leader Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Hạn nộp: 17/05/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Relipa
Tuyển Technical Leader Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty TNHH Relipa
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Seoul Semiconductor Vina
Tuyển Technical Leader Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Seoul Semiconductor Vina
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nam Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển Technical Leader tăng cao nhằm đáp ứng các dự án phát triển phần mềm, quản lý hệ thống và triển khai giải pháp công nghệ. Các doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên có chuyên môn vững về lập trình, quản lý đội nhóm và kiến trúc hệ thống, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng. Mức lương cho vị trí này dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng Technical Leader

Technical Leader hay còn gọi Trưởng nhóm kỹ thuật là người dẫn dắt và quản lý nhóm kỹ thuật trong việc phát triển và triển khai các dự án công nghệ. Technical Leader là cầu nối quan trọng giữa đội ngũ kỹ thuật và ban quản lý, giúp chuyển hóa các mục tiêu kinh doanh thành giải pháp công nghệ hiệu quả.

Việc làm Technical Leader đóng vai trò trọng yếu trong các dự án công nghệ, từ lập trình phần mềm, thiết kế hệ thống đến quản lý tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tuyển Technical Leader không chỉ giám sát các công việc kỹ thuật mà còn tham gia trực tiếp vào việc giải quyết các vấn đề phức tạp, đưa ra quyết định chiến lược và dẫn dắt đội nhóm đạt được mục tiêu chung.

Nhu cầu tuyển Technical Leader tăng cao trong ngành công nghệ
Nhu cầu tuyển Technical Leader tăng cao trong ngành công nghệ

Theo các báo cáo ngành công nghệ thông tin, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt 150.000 - 200.000 nhân sự IT mỗi năm, dự kiến tiếp tục tăng đến năm 2025, do chênh lệch giữa trình độ sinh viên ra trường và nhu cầu doanh nghiệp.

Sự bùng nổ công nghệ số đã làm gia tăng nhu cầu tuyển Technical Leader, với hơn 500 tin tuyển dụng trên các trang việc làm. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm những người có kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn vững và khả năng quản lý dự án phức tạp, mở ra triển vọng nghề nghiệp bền vững trong lĩnh vực này.

2. Mức lương trung bình của Technical Leader

Technical Leader là vị trí quan trọng trong ngành công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm dẫn dắt và quản lý các nhóm kỹ thuật để phát triển và triển khai dự án. Mức lương cho vị trí này thường cao hơn so với các vị trí kỹ thuật khác, phụ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng, ngôn ngữ lập trình và lĩnh vực công việc cụ thể.

Mức lương Technical Leader theo kinh nghiệm:

Tuyển Technical Leader Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Technical leader( 1-3 năm kinh nghiệm)

 20.000.000 - 35.000.000

Technical leader( 3-4 năm kinh nghiệm)

 35.000.000 - 45.000.000

Technical leader( 5 năm kinh nghiệm trở lên)

45.000.000 - 60.000.000

Technical leader( tiếng Anh)

 40.000.000 - 70.000.000

Technical leader( tiếng Nhật N1, N2)

 45.000.000 - 85.000.000

Mức lương Technical Leader theo công việc:

Tuyển Technical Leader Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Technical Leader Web 28.000.000 - 50.000.000
Technical Leader Fontend 32.000.000 - 52.000.000
Technical Leader Mobile 33.000.000 - 53.000.000
Technical Leader Backend 35.000.000 - 55.000.000
Technical Leader ERP 38.000.000 - 58.000.000
Technical Leader Fullstack 40.000.000 - 60.000.000
Technical Leader AI 45.000.000 - 65.000.000

Mức lương Technical Leader theo ngôn ngữ lập trình:

Tuyển Technical Leader Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Technical Leader PHP 30.000.000 - 50.000.000
Technical Leader .Net 35.000.000 - 55.000.000
Technical Leader C/C++/C# 35.000.000 - 57.000.000
Technical Leader Java 35.000.000 - 60.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của Technical Leader

Technical Leader là người có trách nhiệm cao trong việc dẫn dắt đội nhóm kỹ thuật để hoàn thành các dự án công nghệ theo yêu cầu của doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều kỹ năng chuyên sâu của ứng viên tuyển Technical Leader để làm đúng dự án.

Mô tả công việc chi tiết:

  • Xây dựng kiến trúc hệ thống: Đề xuất và thiết kế kiến trúc kỹ thuật cho các dự án, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng yêu cầu kinh doanh.
  • Quản lý đội ngũ kỹ thuật: Hướng dẫn, đào tạo và giám sát đội ngũ lập trình viên, đảm bảo tiến độ công việc và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
  • Thực hiện kiểm tra và đánh giá: Đánh giá chất lượng mã nguồn, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật.
  • Phối hợp với các phòng ban: Làm việc chặt chẽ với quản lý dự án, khách hàng và các bên liên quan để hiểu rõ yêu cầu và đưa ra các giải pháp tối ưu.
  • Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới: Theo dõi xu hướng công nghệ và áp dụng các công nghệ tiên tiến để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

4. Việc làm của Technical Leader phổ biến

Các vị trí Technical Leader hiện nay rất đa dạng, với nhiều lĩnh vực chuyên môn và cơ hội làm việc tại các công ty trong và ngoài nước. Ứng viên tuyển Technical Leader không chỉ làm việc trong các công ty phần mềm mà còn tham gia vào các lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo.

4.1. Technical Leader ERP

Trong lĩnh vực triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp, Technical Leader ERP đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và triển khai các hệ thống ERP như SAP, Oracle hoặc Microsoft Dynamics. Công việc chính bao gồm thiết kế hệ thống, tích hợp các mô-đun chức năng và đảm bảo vận hành hiệu quả toàn bộ hệ thống ERP, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình hoạt động.

Để đáp ứng tốt yêu cầu công việc, ứng viên tuyển Technical Leader ERP cần có kiến thức chuyên sâu về các giải pháp cho việc làm ERP, kỹ năng quản lý dự án và khả năng giao tiếp hiệu quả để phối hợp chặt chẽ với các phòng ban và đội ngũ kỹ thuật.

Technical Leader ERP quản lý hệ thống ERP để tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp
Technical Leader ERP quản lý hệ thống ERP để tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp

4.2. Technical Leader Web

Technical Leader Web là người chịu trách nhiệm quản lý các dự án phát triển ứng dụng web. Công việc bao gồm từ việc lên kế hoạch, thiết kế kiến trúc hệ thống đến triển khai, kiểm thử và bảo trì ứng dụng. Nhiệm vụ chính của những người này là tập trung vào việc phát triển các nền tảng web hiện đại, thân thiện với người dùng, đảm bảo hiệu suất cao và tính bảo mật của hệ thống.

Technical Leader Web cần thông thạo các ngôn ngữ lập trình web như HTML, CSS, JavaScript và các framework phổ biến như React, Angular, hoặc Vue.js. Khả năng lãnh đạo đội nhóm và tư duy sáng tạo cũng là những yếu tố không thể thiếu.

4.3. Technical Leader AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành xu hướng công nghệ toàn cầu, Technical Leader AI là người dẫn dắt các dự án phát triển các giải pháp ngành AI như học máy (Machine Learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)và thị giác máy tính (Computer Vision). Công việc tập trung vào xây dựng mô hình học sâu, tối ưu hóa thuật toán và triển khai các ứng dụng AI vào thực tế.

Để đảm nhận vị trí này, Technical Leader AI cần am hiểu sâu về các công cụ như TensorFlow, PyTorch, cùng với kỹ năng xử lý dữ liệu lớn và kiến thức chuyên sâu về toán học ứng dụng.

4.4. Technical Leader Mobile

Trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động, Technical Leader Mobile đóng vai trò quản lý và định hướng kỹ thuật cho các dự án trên nền tảng iOS, Android hoặc đa nền tảng như React Native. Nhiệm vụ chính bao gồm thiết kế giao diện ứng dụng, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX/UI) mượt mà.

Technical Leader Mobile cần thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Swift, Kotlin, hoặc Flutter, đồng thời có khả năng quản lý đội nhóm và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

4.5. Technical Leader Backend

Technical Leader Backend chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý hệ thống phía sau (backend) của các ứng dụng, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống. Công việc bao gồm xây dựng API, quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển hệ thống xử lý dữ liệu phức tạp.

Technical Leader Backend cần am hiểu các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, hoặc Node.js, đồng thời có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ và phi quan hệ như MySQL, MongoDB, hoặc PostgreSQL.

4.6. Technical Leader Fontend

Technical Leader Frontend là người quản lý và phát triển giao diện người dùng (UI) của các ứng dụng web hoặc di động. Nhiệm vụ của Technical Leader Frontend là tạo ra các giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng và đảm bảo sự tích hợp chặt chẽ với các thành phần backend của hệ thống.

Các kỹ năng cần thiết cho vị trí này bao gồm thành thạo HTML, CSS, JavaScript và các framework như React, Angular hoặc Vue.js. Am hiểu sâu sắc về trải nghiệm người dùng (UX) và kỹ năng quản lý đội nhóm là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công trong vị trí này.

Technical Leader Frontend giúp phát triển giao diện người dùng hiệu quả và thân thiện
Technical Leader Frontend giúp phát triển giao diện người dùng hiệu quả và thân thiện

4.7. Technical Leader Fullstack

Technical Leader Fullstack là người chịu trách nhiệm toàn diện trong việc phát triển ứng dụng, bao gồm cả frontend và backend. Công việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng thiết kế giao diện người dùng, quản lý cơ sở hạ tầng và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

Technical Leader Fullstack cần kiến thức toàn diện về cả hai mảng frontend và backend, thành thạo các công nghệ như React, Angular, Node.js, hoặc Python. Kỹ năng quản lý dự án, giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược là những yếu tố không thể thiếu để đảm nhận tốt vị trí này.

5. Yêu cầu đối với việc làm Technical Leader

Technical Leader là vị trí yêu cầu chuyên môn cao và kỹ năng quản lý tốt để đảm bảo thành công của các dự án công nghệ. Người đảm nhận công việc này cần có khả năng dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật và đưa ra các giải pháp công nghệ hiệu quả, đáp ứng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Các yêu cầu cơ bản:

  • Trình độ chuyên môn: Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Java, Python, .Net hoặc PHP, cùng với kiến thức sâu về kiến trúc hệ thống và bảo mật.
  • Kinh nghiệm: Thường yêu cầu từ 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt ở vị trí kỹ thuật hoặc quản lý dự án.
  • Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng quản lý đội nhóm, phân công công việc và định hướng chiến lược kỹ thuật.
  • Kỹ năng mềm: Thành thạo giao tiếp, giải quyết vấn đề và phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (trình độ N2 trở lên) là lợi thế lớn để làm việc trong môi trường quốc tế.

6. Khu vực tìm việc làm Technical Leader nhiều

Việc làm Technical Leader tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn, nơi có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin. Những khu vực như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là trung tâm tuyển Technical Leader với cơ hội nghề nghiệp đa dạng và mức thu nhập hấp dẫn.

Tuyển dụng việc làm Technical Leader tại Hà Nội

Hà Nội là thành phố trung tâm của cả nước và là nơi có nhu cầu tuyển Technical Leader cao. Các doanh nghiệp tại đây, từ công ty công nghệ, startup cho đến tập đoàn đa quốc gia, đều tìm kiếm Technical Leader để dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật và triển khai các dự án quan trọng. Những lĩnh vực như phần mềm, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho Technical Leader tại khu vực này.

Mức lương dành cho Technical Leader tại Hà Nội khá cạnh tranh, dao động từ 35.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn của ứng viên. Các Technical Leader làm việc trong môi trường quốc tế hoặc các dự án phức tạp có thể nhận mức thu nhập cao hơn, kèm theo các chế độ phúc lợi như thưởng hiệu suất, bảo hiểm và hỗ trợ đào tạo.

Tuyển dụng việc làm Technical Leader tại TP. HCM

TP. HCM được xem là trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước, nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Nhu cầu tuyển Technical Leader tại đây rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, tài chính số và phát triển phần mềm.

Cơ hội việc làm Technical Leader hấp dẫn tại TP. HCM
Cơ hội việc làm Technical Leader hấp dẫn tại TP. HCM

Mức lương dành cho Technical Leader tại TP. HCM thường dao động từ 40.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào lĩnh vực và quy mô công ty. Những Technical Leader có khả năng ngoại ngữ tốt hoặc làm việc trong các dự án quốc tế thường nhận được mức thu nhập vượt trội, cùng với các phúc lợi như hỗ trợ chi phí đi lại, phụ cấp ăn uống và cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu.

Tuyển dụng việc làm Technical Leader tại Đà Nẵng

Đà Nẵng được biết đến như trung tâm kinh tế và công nghệ của miền Trung, nơi các doanh nghiệp công nghệ thông tin, phần mềm và trí tuệ nhân tạo không ngừng mở rộng và phát triển. Nhu cầu tuyển Technical Leader tại đây tập trung vào các công việc liên quan đến quản lý dự án và phát triển các giải pháp công nghệ. Các khu công nghiệp như Hòa Khánh và Liên Chiểu cũng góp phần tăng cường nhu cầu tuyển dụng vị trí này.

Mức lương dành cho Technical Leader tại Đà Nẵng dao động từ 30.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào tính chất công việc và quy mô dự án. Bên cạnh mức lương hấp dẫn, các doanh nghiệp tại Đà Nẵng thường cung cấp thêm các phúc lợi như hỗ trợ chỗ ở, thưởng dự án và các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.

Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng Technical Leader cũng xuất hiện tại các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Bình Dương, Bắc NinhCần Thơ, nơi các khu công nghiệp và trung tâm công nghệ đang phát triển, mang lại cơ hội nghề nghiệp tiềm năng cho ứng viên.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển Technical Leader đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Với tiềm năng lớn và sự đa dạng trong các lĩnh vực như AI, Web, Mobile hay ERP, vị trí Technical Leader phù hợp cho những ai có chuyên môn kỹ thuật cao, kỹ năng quản lý tốt và mong muốn dẫn dắt các dự án công nghệ. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc thử thách, thu nhập hấp dẫn và cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, Technical Leader là một lựa chọn đáng cân nhắc.