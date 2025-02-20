Tuyển Tester Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần NewCA
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty Cổ phần NewCA

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần NewCA

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa T6

- 08 Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc
tả nghiệp vụ
- Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá
chất lượng sản phẩm tước khi golive
- Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.
- Training chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong team

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm
- Làm việc độc lập/ đội nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu
được giao đúng hạn
- Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum)
- Có kinh nghiệm kiểm thử app và web; sử dụng tool để test API,
Performance test là một lợi thế
- 2 năm kinh nghiệm trở lên và đã tham gia các dự án thực tế
- Bằng cấp chuyên môn về CNTT
- Có kiến thức về các nền tảng web
- Có kiến thức bảo mật hệ thống CNTT là một lợi thế
- Từng làm sản phẩm liên quan đến Hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội, phần mềm kế toán là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần NewCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng phụ cấp ăn trưa (40.000/ngày), kinh phí teambuilding 300.000đ/ quý,…
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ
- Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/ năm
- Được tham gia các hoạt động party sinh nhật hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ hàng năm và nhiều các hoạt động thể thao, văn hóa kết nối.
- Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
- Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NewCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần NewCA

Công ty Cổ phần NewCA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa T608, KDT mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

