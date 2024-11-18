Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI

Thiết kế đồ hoạ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm, ứng dụng web và mobile.
Phối hợp với nhóm phát triển để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.
Nghiên cứu và phân tích nhu cầu người dùng, xu hướng thiết kế hiện đại.
Tạo wireframes, prototypes và mockups để thể hiện ý tưởng thiết kế.
Thực hiện kiểm tra và đánh giá thiết kế, đưa ra các cải tiến cần thiết.
Sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.
Làm việc độc lập và nhóm, đáp ứng tiến độ dự án.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng thiết kế mới.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch,...
Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.
Khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI

CÔNG TY CỔ PHẦN IMOBI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Roman Plaza, Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất