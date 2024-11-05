Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 982 Tạ Quang Bửu P6, Quận 8

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc

Chuẩn bị các concept 3D phù hợp

Phối hợp với team cùng đưa ra phương án công năng và concept không gian.

Lên phối cảnh 3D dựa trên phương án công năng và concept cả team đã thống nhất dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư

Có khả năng thiết kế đồ hoạ,pts, dựng video clips phục vụ cho công tác marketing của Công ty

Hoàn thành CV được phân công theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng hình ảnh render, mang đến sự hài lòng cho KH.

Thực hiện các yêu cầu khác theo điều động của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3-4, chuẩn bị tốt nghiệp

Sử dụng các phần mềm tiêu chuẩn trong ngành 3ds Max, V-Ray, SketchUp Autocad, Sketchup, Enscape,...

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm.

Có gu thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, linh hoạt; biết nắm bắt nhanh xu hướng thiết kế

Trung thực, trách nhiệm, tinh thần cầu thị, ham học hỏi được đánh giá cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Hỗ trợ chi phí thực tập từ 2M, thông tin báo cáo và dấu mộc thực tập.

• Được đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc...

• Được hướng dẫn cụ thể trong quá trình thực tập

• Được cân nhắc làm chính thức sau khi kết thúc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

