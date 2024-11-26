Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 57 Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hợp tác theo hình thức part time.

Linh động lịch đáp ứng giảng dạy theo 3 ca: sáng, chiều hoặc tối. Ưu tiên ca tối 18h - 21h.

Tham gia công tác giảng dạy phù hợp với thế mạnh chuyên môn Thiết kế Nội thất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành Thiết kế, Mỹ thuật, Kiến trúc...

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí: Trưởng nhóm/ Chuyên viên Thiết kế Nội thất tại các doanh nghiệp hoặc Giảng viên Thiết kế Nội thất tại các đơn vị đào tạo.

Sử dụng thành thạo các phầm mềm Thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, Photoshop, Sketchup...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình phát triển cụ thể, rõ ràng

Chế độ chăm sóc Giảng viên: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...

Du lịch, teambuilding Giảng viên hàng năm

Các hoạt động truyền thông nội bộ định kì: Lễ Tri ân Giảng viên 20/11, Workshop, Talkshow...

Chế độ thưởng, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nội bộ...

Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin