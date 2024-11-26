Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 57 Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hợp tác theo hình thức part time.
Linh động lịch đáp ứng giảng dạy theo 3 ca: sáng, chiều hoặc tối. Ưu tiên ca tối 18h - 21h.
Tham gia công tác giảng dạy phù hợp với thế mạnh chuyên môn Thiết kế Nội thất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành Thiết kế, Mỹ thuật, Kiến trúc...
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí: Trưởng nhóm/ Chuyên viên Thiết kế Nội thất tại các doanh nghiệp hoặc Giảng viên Thiết kế Nội thất tại các đơn vị đào tạo.
Sử dụng thành thạo các phầm mềm Thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, Photoshop, Sketchup...
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí: Trưởng nhóm/ Chuyên viên Thiết kế Nội thất tại các doanh nghiệp hoặc Giảng viên Thiết kế Nội thất tại các đơn vị đào tạo.
Sử dụng thành thạo các phầm mềm Thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, Photoshop, Sketchup...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình phát triển cụ thể, rõ ràng
Chế độ chăm sóc Giảng viên: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...
Du lịch, teambuilding Giảng viên hàng năm
Các hoạt động truyền thông nội bộ định kì: Lễ Tri ân Giảng viên 20/11, Workshop, Talkshow...
Chế độ thưởng, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nội bộ...
Công tác phí
Chế độ chăm sóc Giảng viên: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...
Du lịch, teambuilding Giảng viên hàng năm
Các hoạt động truyền thông nội bộ định kì: Lễ Tri ân Giảng viên 20/11, Workshop, Talkshow...
Chế độ thưởng, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nội bộ...
Công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI