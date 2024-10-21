Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: No11, LK 13 Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập kế hoạch, ý tưởng và thiết kế các mẫu mới theo mùa, phù hợp với xu hướng và phong cách của công ty. Tìm kiếm, xử lý chất liệu/nguyên phụ liệu phù hợp. Lựa chọn chất liệu cho mẫu thiết kế. Theo dõi quá trình lên mẫu, hoàn thiện sản phẩm mẫu Làm việc với bên cung cấp vải, đảm bảo đủ NPL cho mẫu sản xuất Kiểm tra đánh giá quá trình hoàn thiện mẫu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế thời trang Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành thiết kế (Ai, PTS) Có kinh nghiệm làm việc và hiểu rõ kỹ thuật rập, cắt may, thông thạo về nguyên phụ liệu ngành may mặc thời trang (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế mẫu thời trang công sở nữ). Có thẩm mỹ tốt, nhạy bén với xu hướng thời trang mới Sáng tạo, có phong cách Chủ động, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, đào tạo kỹ năng mềm. Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt. Chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước Được sử dụng các cơ sở vật chất của phòng kỹ thuật để thực hiện công việc. Thu nhập từ 12 đến 16 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING

