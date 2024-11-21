Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25/7 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Trồng cây và chăm sóc cây cảnh, hoa, bóng mát ,..

Các công việc về điện nước dân dụng

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển lao động phổ thông

Biết trồng cây (không biết sẽ được đào tạo)

Có phương tiện đi lại, điện thoại thông minh

Biết điện nước dân dụng là một lợi thế

Sức khỏe tốt

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Lương, Thưởng hấp dẫn, Phụ cấp

Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT

Ngày nghỉ và quyền lợi khác…

Công việc được huấn luyện và có tiềm năng phát triển lên vị trí trưởng nhóm/ quản lý dự án chăm sóc cây xanh

Sẽ được xem xét cấp chổ ở nếu có phẩm chất tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn

