Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn

Thợ xây/Thợ nề

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25/7 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Trồng cây và chăm sóc cây cảnh, hoa, bóng mát ,..
Các công việc về điện nước dân dụng
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển lao động phổ thông
Biết trồng cây (không biết sẽ được đào tạo)
Có phương tiện đi lại, điện thoại thông minh
Biết điện nước dân dụng là một lợi thế
Sức khỏe tốt

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Lương, Thưởng hấp dẫn, Phụ cấp
Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT
Ngày nghỉ và quyền lợi khác…
Công việc được huấn luyện và có tiềm năng phát triển lên vị trí trưởng nhóm/ quản lý dự án chăm sóc cây xanh
Sẽ được xem xét cấp chổ ở nếu có phẩm chất tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25/7 Cửu Long, P2. Q Tân Bình, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất