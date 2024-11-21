Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 25/7 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Trồng cây và chăm sóc cây cảnh, hoa, bóng mát ,..
Các công việc về điện nước dân dụng
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển lao động phổ thông
Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
