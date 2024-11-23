Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

Công nghệ cao

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Yên Mỹ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sản xuất/bán hàng.
• Nhận, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho, đảm bảo hàng hóa nhập kho đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo đơn đặt hàng.
• Xếp dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc kiểm tra, xuất nhập hàng.
• Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa xuất kho, đảm bảo hàng hóa xuất kho đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo yêu cầu.
• Thực hiện các thủ tục nhập, xuất, tồn kho hàng hóa theo quy định của công ty.
• Lập báo cáo tồn kho hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo yêu cầu của cấp trên.
• Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ, đảm bảo số liệu tồn kho chính xác.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm thủ kho hoặc kế toán kho
• Nắm vững nghiệp vụ kho, các quy định về quản lý kho hàng
• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình: 8-10 triệu (LCB+ Phụ cấp + Thưởng)
- Cơ hội được đào tạo và nâng cao năng lực bản thân
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Nhà Nước hiện hành và phúc lợi của Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép
- Du lịch công ty 01-02 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 16 Trần Kim Xuyến - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

