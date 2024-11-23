Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Mỹ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sản xuất/bán hàng.

• Nhận, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho, đảm bảo hàng hóa nhập kho đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo đơn đặt hàng.

• Xếp dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc kiểm tra, xuất nhập hàng.

• Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa xuất kho, đảm bảo hàng hóa xuất kho đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo yêu cầu.

• Thực hiện các thủ tục nhập, xuất, tồn kho hàng hóa theo quy định của công ty.

• Lập báo cáo tồn kho hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo yêu cầu của cấp trên.

• Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ, đảm bảo số liệu tồn kho chính xác.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm thủ kho hoặc kế toán kho

• Nắm vững nghiệp vụ kho, các quy định về quản lý kho hàng

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình: 8-10 triệu (LCB+ Phụ cấp + Thưởng)

- Cơ hội được đào tạo và nâng cao năng lực bản thân

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Nhà Nước hiện hành và phúc lợi của Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép

- Du lịch công ty 01-02 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KENZA VIỆT NAM

