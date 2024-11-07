Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 165 Pasteur, Phường 6, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện đầy đủ quy trình Chào, cảm ơn khách hàng, vui vẻ thân thiện khi khách hàng đến thanh toán.

Thực Hiện đúng quy trình thu ngân theo yêu cầu.

Giải thích cho KH tất cả hạng mục trên quyết toán dịch vụ,đảm bảo hài lòng KH khi thanh toán.

Báo cáo doanh thu

Thu tiền tất cả các phát sinh dịch vụ. Kiểm đếm và nộp tiền về quỹ công ty hàng ngày

Xuất tất cả các hóa đơn dịch vụ phát sinh và gửi khách hàng

Công việc khác theo phân công của cửa hàng trưởng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22 - 30

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm thu ngân 1 năm

Thành thạo Excel

Giao tiếp được bằng tiếng Anh thông thường

Ngoại hình ưa nhìn

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và của luật lao động.

- Được tham gia các khóa đào tạo của Hãng HONDA, công ty nâng cao kỹ năng, chuyên môn.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty: BHYT, thăm hỏi,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.