Tuyển Hành chính Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 165 Pasteur, Phường 6, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện đầy đủ quy trình Chào, cảm ơn khách hàng, vui vẻ thân thiện khi khách hàng đến thanh toán.
Thực Hiện đúng quy trình thu ngân theo yêu cầu.
Giải thích cho KH tất cả hạng mục trên quyết toán dịch vụ,đảm bảo hài lòng KH khi thanh toán.
Báo cáo doanh thu
Thu tiền tất cả các phát sinh dịch vụ. Kiểm đếm và nộp tiền về quỹ công ty hàng ngày
Xuất tất cả các hóa đơn dịch vụ phát sinh và gửi khách hàng
Công việc khác theo phân công của cửa hàng trưởng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tuổi từ 22 - 30
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm thu ngân 1 năm
Thành thạo Excel
Giao tiếp được bằng tiếng Anh thông thường
Ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm thu ngân 1 năm
Thành thạo Excel
Giao tiếp được bằng tiếng Anh thông thường
Ngoại hình ưa nhìn
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và của luật lao động.
- Được tham gia các khóa đào tạo của Hãng HONDA, công ty nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty: BHYT, thăm hỏi,....
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và của luật lao động.
- Được tham gia các khóa đào tạo của Hãng HONDA, công ty nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty: BHYT, thăm hỏi,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI