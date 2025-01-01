Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Thực tập sinh kế toán

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt, ngân hàng, chi phí, hóa đơn.

Lưu trữ chứng từ kế toán.

Các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý giao.

Thực hiện công tác báo cáo khi được yêu cầu.

Có thể thực tập Full-time

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm năm 04 đang theo học tại các Trường Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Hiểu biết kiến thức về chuyên môn kế toán, quy định, chuẩn mực, thông tư kế toán

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Powerpoint, Ms. Outlook,... đã tiếp cận với các phần mềm kế toán tại trường học.

Chỉnh chu, cẩn thận và chi tiết.

Có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết.

Tinh thần đồng đội, hỗ trợ, giúp đỡ mọi người.

Có khả năng học hỏi nhanh, làm việc nghiên cứu độc lập, biết lắng nghe.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, linh hoạt và dễ thích nghi với môi trường làm việc.

Yêu thích công việc và có mong muốn gắn bó lâu dài để phát triển cùng Công ty;

Chỉnh chu, nhiệt tình, có trách nhiệm, thái độ trong công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập : 1.000.000 - 4.000.000

Lương cứng nhân viên chính thức: từ 8 - 12 triệu (tùy theo năng lực)

Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp Luật sau khi ký hợp đồng chính thức.

Tham gia kết nối, trải nghiệm cuộc sống và công việc cùng những người trẻ tuổi và có những khao khát lớn trong việc xây dựng sự nghiệp.

Có cơ hội được tham gia các buổi đào tạo toàn diện về kỹ năng mềm / kỹ năng chuyên môn tại công ty.

Có cơ hội học hỏi và trải nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ và quy trình đang là xu hướng.

Tham gia vào các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Cơ hội nghề nghiệp ổn định lâu dài, lộ trình thăng tiến cao, rõ ràng.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc. (Không cần mất 6 tháng hay 1 năm cho 1 đợt xét tăng lương).

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Tặng quà vào các dịp sinh nhật, lễ Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

