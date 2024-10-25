Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 399 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, thanh cọc và xuất hóa đơn. Thực hiện hỗ trợ các công việc trên phần mềm kế toán. Xuất hóa đơn cho khách. Hỗ trợ lập báo cáo thu chi, doanh số, hàng hóa và nộp tiền đầy đủ về cho thủ quỹ hàng ngày. Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa. Thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh và Kế toán trưởng. Hỗ trợ các công việc của phòng Kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm. Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến. Chăm chỉ, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 5 - 7 triệu. Có cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến. Được cọt xát, tích lũy thêm kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và làm việc trong môi trường năng động, bình đẳng, chuyên nghiệp. Được ký HĐLĐ và hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước, các chính sách phúc lợi riêng của Công ty: hiếu hỉ, sinh nhật, khám sức khỏe, thưởng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.