Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN RUIYANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ bộ phận Kế toán trong việc thực hiện các công việc hành chính, nghiệp vụ kế toán như: Nhập liệu, kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán. Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán. Nắm bắt kiến thức, quy định về kế toán, thuế. Luôn giữ thái độ tích cực, chủ động trong công việc.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán, thuế. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN RUIYANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được đào tạo, hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại trong thời gian thực tập. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN RUIYANG

