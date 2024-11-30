Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Hỗ trợ hạch toán số liệu hóa đơn , ngân hàng, xuất nhập tồn và các chứng từ khác.

- Theo dõi các nghiệp vụ và công tác tài chính, ngân hàng..

- Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường chuyên ngành Tài chính kế toán.

- Thành thạo Excel và Misa.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Quan điểm công việc rõ ràng, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm.

- Ưu tiên ứng viên làm được full-time.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ trợ cấp thực tập từ 2.000.000 - 3.000.000 đ/tháng

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

- Cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

