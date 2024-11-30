Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Hỗ trợ hạch toán số liệu hóa đơn , ngân hàng, xuất nhập tồn và các chứng từ khác.
- Theo dõi các nghiệp vụ và công tác tài chính, ngân hàng..
- Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường chuyên ngành Tài chính kế toán.
- Thành thạo Excel và Misa.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Quan điểm công việc rõ ràng, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm.
- Ưu tiên ứng viên làm được full-time.
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ trợ cấp thực tập từ 2.000.000 - 3.000.000 đ/tháng
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.
- Cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
