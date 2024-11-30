Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Cập nhập thu, chi, chứng từ vào Google drive, phần mềm fast

- Quản lý hợp đồng

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thanh toán

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những bạn chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có tư duy kế toán là một điểm mạnh.

- Được nâng cao năng lực bản thân.

- Có laptop cá nhân.

- Giỏi excel là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: hỗ trợ học việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Cân nhắc lên vị trí nhân viên chính thức

- Được nâng cao năng lực bản thân

- Môi trường làm việc năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.