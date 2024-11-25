Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1, ngách 31, ngõ 12 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kế toán các công việc liên quan (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Học việc toàn thời gian trong giờ hành chính tại văn phòng Công ty trong khoảng thời gian ít nhất là 02 tháng.

In sổ sách

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán trở lên

- Nắm chắc nguyên lý kế toán, biết hạch toán cơ bản, các bạn đã có kinh nghiệm là một lợi thế

- Am hiểu tin học văn phòng, thao tác tốt trên Excel.

- Đi làm full-time.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về kế toán thuế

- Môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều từ công việc thực tế.

- Đánh giá năng lực định kỳ, cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

- Hỗ trợ tiền gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI

