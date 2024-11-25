Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 1, ngách 31, ngõ 12 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Hỗ trợ bộ phận kế toán các công việc liên quan (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
Học việc toàn thời gian trong giờ hành chính tại văn phòng Công ty trong khoảng thời gian ít nhất là 02 tháng.
In sổ sách
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán trở lên
- Nắm chắc nguyên lý kế toán, biết hạch toán cơ bản, các bạn đã có kinh nghiệm là một lợi thế
- Am hiểu tin học văn phòng, thao tác tốt trên Excel.
- Đi làm full-time.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về kế toán thuế
- Môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều từ công việc thực tế.
- Đánh giá năng lực định kỳ, cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
- Hỗ trợ tiền gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
