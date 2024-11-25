Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 1, ngách 31, ngõ 12 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kế toán các công việc liên quan (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
Học việc toàn thời gian trong giờ hành chính tại văn phòng Công ty trong khoảng thời gian ít nhất là 02 tháng.
In sổ sách

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán trở lên
- Nắm chắc nguyên lý kế toán, biết hạch toán cơ bản, các bạn đã có kinh nghiệm là một lợi thế
- Am hiểu tin học văn phòng, thao tác tốt trên Excel.
- Đi làm full-time.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về kế toán thuế
- Môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều từ công việc thực tế.
- Đánh giá năng lực định kỳ, cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
- Hỗ trợ tiền gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 1, ngách 12/31, Ngõ 12, Đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

