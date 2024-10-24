Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lk 5.17

- 18, ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì , Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công của Kế toán hướng dẫn trực tiếp, Giám đốc nghiệp vụ:
Hỗ trợ các hoạt động xử lý nghiệp vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán; Học cách thực hiện các báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính; Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ về lao động, hồ sơ thuế của khách hàng Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo phân công. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc nghiệp vụ.
Hỗ trợ các hoạt động xử lý nghiệp vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp
Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán;
Học cách thực hiện các báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính;
Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ về lao động, hồ sơ thuế của khách hàng
Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo phân công.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc đang chờ bằng. Thành thạo phần mềm kế toán là lợi thế Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm huyết với nghề kế toán Có laptop và phương tiện đi lại Đi làm fulltime giờ hành chính.
Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc đang chờ bằng.
Thành thạo phần mềm kế toán là lợi thế
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm huyết với nghề kế toán
Có laptop và phương tiện đi lại
Đi làm fulltime giờ hành chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI Thì Được Hưởng Những Gì

Được giám sát và hỗ trợ từ Giám đốc Nghiệp vụ trên 10 năm kinh nghiệm. Được tham gia các khóa đào tạo phát triển toàn diện kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn kế toán, thuế, kỹ năng chăm sóc và tư vấn khách hàng Được hỗ trợ chi phí đi lại. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Được xem xét vào nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, thử việc và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định
Được giám sát và hỗ trợ từ Giám đốc Nghiệp vụ trên 10 năm kinh nghiệm.
Được tham gia các khóa đào tạo phát triển toàn diện kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn kế toán, thuế, kỹ năng chăm sóc và tư vấn khách hàng
Được hỗ trợ chi phí đi lại.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được xem xét vào nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, thử việc và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 51 Đường Thanh Liệt, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

