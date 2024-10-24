Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lk 5.17 - 18, ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì , Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công của Kế toán hướng dẫn trực tiếp, Giám đốc nghiệp vụ:

Hỗ trợ các hoạt động xử lý nghiệp vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán; Học cách thực hiện các báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính; Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ về lao động, hồ sơ thuế của khách hàng Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo phân công. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc đang chờ bằng. Thành thạo phần mềm kế toán là lợi thế Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm huyết với nghề kế toán Có laptop và phương tiện đi lại Đi làm fulltime giờ hành chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI Thì Được Hưởng Những Gì

Được giám sát và hỗ trợ từ Giám đốc Nghiệp vụ trên 10 năm kinh nghiệm. Được tham gia các khóa đào tạo phát triển toàn diện kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn kế toán, thuế, kỹ năng chăm sóc và tư vấn khách hàng Được hỗ trợ chi phí đi lại. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Được xem xét vào nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, thử việc và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI

