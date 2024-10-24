Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
- Hà Nội: Lk 5.17
- 18, ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì , Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công của Kế toán hướng dẫn trực tiếp, Giám đốc nghiệp vụ:
Hỗ trợ các hoạt động xử lý nghiệp vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán; Học cách thực hiện các báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính; Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ về lao động, hồ sơ thuế của khách hàng Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo phân công. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc nghiệp vụ.
Hỗ trợ các hoạt động xử lý nghiệp vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp
Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán;
Học cách thực hiện các báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính;
Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ về lao động, hồ sơ thuế của khách hàng
Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo phân công.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc nghiệp vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc đang chờ bằng.
Thành thạo phần mềm kế toán là lợi thế
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm huyết với nghề kế toán
Có laptop và phương tiện đi lại
Đi làm fulltime giờ hành chính.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI Thì Được Hưởng Những Gì
Được giám sát và hỗ trợ từ Giám đốc Nghiệp vụ trên 10 năm kinh nghiệm.
Được tham gia các khóa đào tạo phát triển toàn diện kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn kế toán, thuế, kỹ năng chăm sóc và tư vấn khách hàng
Được hỗ trợ chi phí đi lại.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được xem xét vào nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, thử việc và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI