Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực tập sinh kế toán

Hạch toán đơn hàng, theo dõi công nợ khách hàng

Thu chi tiền mặt, ngân hàng

Hạch toán nghiệp vụ khác trên phần mềm misa

Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán- kiểm toán năm 3-4 trường HV tài chính, KTQD, ĐHTM...đang tìm cơ sở thực tập, học tối đa 2b/1 tuần

Ưu tiên biết tiếng Trung

Chăm chỉ, ham học hỏi

Trung thực, đúng giờ trong công việc

Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương, thoả thuận theo năng lực lên tới 6-8tr

Được training về kỹ năng làm việc, chuyên môn nghiệp vụ kế toán, cách sử dụng phần mềm...

Được học hỏi từ các nhân sự lâu năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Phù hợp với các ứng viên yêu thích môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện, tích cực.

Được Công ty cấp giấy xác nhận quá trình thực tập.

Cơ hội được trở thành Nhân viên chính thức của công ty sau quá trình cộng tác.

Cách Thức Ứng Tuyển

