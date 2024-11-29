Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 8 Triệu
Hạch toán đơn hàng, theo dõi công nợ khách hàng
Thu chi tiền mặt, ngân hàng
Hạch toán nghiệp vụ khác trên phần mềm misa
Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán.
Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán- kiểm toán năm 3-4 trường HV tài chính, KTQD, ĐHTM...đang tìm cơ sở thực tập, học tối đa 2b/1 tuần
Ưu tiên biết tiếng Trung
Chăm chỉ, ham học hỏi
Trung thực, đúng giờ trong công việc
Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ lương, thoả thuận theo năng lực lên tới 6-8tr
Được training về kỹ năng làm việc, chuyên môn nghiệp vụ kế toán, cách sử dụng phần mềm...
Được học hỏi từ các nhân sự lâu năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
Phù hợp với các ứng viên yêu thích môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện, tích cực.
Được Công ty cấp giấy xác nhận quá trình thực tập.
Cơ hội được trở thành Nhân viên chính thức của công ty sau quá trình cộng tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
