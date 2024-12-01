Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Ngõ 80 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ xử lý đối soát công nợ phải thu, phải trả;

Hỗ trợ tổng hợp, đối chiếu nhập, xuất, tồn kho;

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Kế toán Trưởng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Có laptop cá nhân;

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel/Googsheet;

Khả năng sử dụng tiếng Anh đọc hiểu cơ bản;

Nhanh nhẹn, hòa đồng, nhạy bén;

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt;

Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Tài chính Kế toán là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 3.000.000 vnd/tháng;

Phụ cấp ăn trưa (30k/ngày) và phí xe;

Được tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin