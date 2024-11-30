Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Kim Đồng, Giải Phóng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hạch toán hoá đơn chứng từ

In và ghép hồ sơ, hỗ trợ công tác nhập - xuất hàng hóa

Lập hóa đơn, các công việc khác được giao trong phòng kế toán.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tin văn phòng

Đã tiếp xúc với phần mềm kế toán

Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu khó học hỏi.

Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 3tr/ tháng

Có cơ hội lên làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian đào tạo, thu nhập khi chính thức từ 8-10 tr

Thời gian đào tạo:3-6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin