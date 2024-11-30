Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 Kim Đồng, Giải Phóng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hạch toán hoá đơn chứng từ
In và ghép hồ sơ, hỗ trợ công tác nhập - xuất hàng hóa
Lập hóa đơn, các công việc khác được giao trong phòng kế toán.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tin văn phòng
Đã tiếp xúc với phần mềm kế toán
Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu khó học hỏi.

Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 3tr/ tháng
Có cơ hội lên làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian đào tạo, thu nhập khi chính thức từ 8-10 tr
Thời gian đào tạo:3-6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 77A ngõ 629 Giải Phóng- Hoàng Mai- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

