Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU Á LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Đường D7, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Sales Bất động sản/Xây dựng

Tìm hiểu sản phẩm, thị trường bằng tài liệu có sẵn và sự hướng dẫn của Leader (mở mang kiến thức)

Gọi điện theo data có sẵn để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng (rèn luyện kĩ năng giao tiếp)

Hỗ trợ Nhân viên Kinh doanh đi gặp khách hàng, tư vấn & đưa Khách hàng tham quan dự án ằng xe công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Là Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/ Kinh doanh bất động sản/ Đô thị học/ Marketing các trường Đại học/ Cao đẳng

Chăm chỉ, không ngại khó.

Có xe máy & laptop riêng.

Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 2,000,000 đến 4,000,000đ/ tháng

Hoa hồng sản phẩm: Từ 3%/ giao dịch. Kí HĐLĐ khi có giao dịch.

Được hỗ trợ đóng dấu mộc doanh nghiệp (nếu cần)

Được cấp công cụ salephone, được hỗ trợ làm báo cáo thực tập có dấu mộc doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

