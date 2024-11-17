Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU Á LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU Á LUXURY
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17 Đường D7, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Tìm hiểu sản phẩm, thị trường bằng tài liệu có sẵn và sự hướng dẫn của Leader (mở mang kiến thức)
Gọi điện theo data có sẵn để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng (rèn luyện kĩ năng giao tiếp)
Hỗ trợ Nhân viên Kinh doanh đi gặp khách hàng, tư vấn & đưa Khách hàng tham quan dự án ằng xe công ty.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/ Kinh doanh bất động sản/ Đô thị học/ Marketing các trường Đại học/ Cao đẳng
Chăm chỉ, không ngại khó.
Có xe máy & laptop riêng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU Á LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực tập: 2,000,000 đến 4,000,000đ/ tháng
Hoa hồng sản phẩm: Từ 3%/ giao dịch. Kí HĐLĐ khi có giao dịch.
Được hỗ trợ đóng dấu mộc doanh nghiệp (nếu cần)
Được cấp công cụ salephone, được hỗ trợ làm báo cáo thực tập có dấu mộc doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC CHÂU Á LUXURY
