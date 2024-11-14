Tuyển Sales IT Phần mềm Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales IT Phần mềm Tại Công ty cổ phần SANAN
- Hà Nội: Circo Working Space, H3 Building, 1st Floor, 384 Đ. Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng
Tìm kiếm, tư vấn các trường mầm non có nhu cầu sử dụng dịch vụ phần mềm SanAn Kids, ký kết hợp đồng
Hỗ trợ, phối hợp với bộ phận triển khai, cùng chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, lắng nghe những ý kiến phản hồi và duy trì mối quan hệ với nhà trường và giáo viên
Làm việc trực tiếp với khách hàng là Trường mầm non để giải quyết các vấn đề phát sinh, từ đó lên ý tưởng phát triển, cải tiến phần mềm để giúp khách hàng nâng cao hiệu quả công việc
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt, ngoại hình ưa nhìn
Năng động, nhiệt tình trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài
Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc cùng đội, nhóm
Được thưởng nếu làm việc năng suất
Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty với nhiều năm kinh nghiệm.
Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát,teambuilding, thể thao...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
