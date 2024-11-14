Tuyển Sales IT Phần mềm Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Circo Working Space, H3 Building, 1st Floor, 384 Đ. Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng

Tìm kiếm, tư vấn các trường mầm non có nhu cầu sử dụng dịch vụ phần mềm SanAn Kids, ký kết hợp đồng

Hỗ trợ, phối hợp với bộ phận triển khai, cùng chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, lắng nghe những ý kiến phản hồi và duy trì mối quan hệ với nhà trường và giáo viên

Làm việc trực tiếp với khách hàng là Trường mầm non để giải quyết các vấn đề phát sinh, từ đó lên ý tưởng phát triển, cải tiến phần mềm để giúp khách hàng nâng cao hiệu quả công việc

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm yêu thích với các sản phẩm công nghệ, là sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, CNTT,...

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt, ngoại hình ưa nhìn

Năng động, nhiệt tình trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo miễn phí các kỹ năng tư vấn và triển khai nghiệp vụ

Được làm việc cùng đội, nhóm

Được thưởng nếu làm việc năng suất

Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty với nhiều năm kinh nghiệm.

Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát,teambuilding, thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin