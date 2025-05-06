Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 137 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Tiếp cận Data khách hàng, hỗ trợ phòng kinh doanh liên hệ và triển khai thông tin sản phẩm đến khách hàng
Tham gia hỗ trợ phòng kinh doanh về quá trình khai thác nhu cầu khách hàng
Hỗ trợ phòng kinh doanh thông tin về thủ tục, hợp đồng và quy trình bán hàng cho khách hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước và sau khi kí hợp đồng
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trách nhiệm và chủ động trong công việc
Sinh viên năm 3,4 các trường đại học và cao đẳng
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 4 triệu/tháng + hoa hồng + thưởng
Cấp mộc tròn đỏ và tài liệu báo cáo
Được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập
Không áp KPI
Không tăng ca
Được đào tạo kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao
Được du lịch định kì cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
