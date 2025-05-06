Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tiếp cận Data khách hàng, hỗ trợ phòng kinh doanh liên hệ và triển khai thông tin sản phẩm đến khách hàng

Tham gia hỗ trợ phòng kinh doanh về quá trình khai thác nhu cầu khách hàng

Hỗ trợ phòng kinh doanh thông tin về thủ tục, hợp đồng và quy trình bán hàng cho khách hàng

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước và sau khi kí hợp đồng

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trách nhiệm và chủ động trong công việc

Sinh viên năm 3,4 các trường đại học và cao đẳng

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 4 triệu/tháng + hoa hồng + thưởng

Cấp mộc tròn đỏ và tài liệu báo cáo

Được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập

Không áp KPI

Không tăng ca

Được đào tạo kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao

Được du lịch định kì cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin