Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 137 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tiếp cận Data khách hàng, hỗ trợ phòng kinh doanh liên hệ và triển khai thông tin sản phẩm đến khách hàng
Tham gia hỗ trợ phòng kinh doanh về quá trình khai thác nhu cầu khách hàng
Hỗ trợ phòng kinh doanh thông tin về thủ tục, hợp đồng và quy trình bán hàng cho khách hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước và sau khi kí hợp đồng

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trách nhiệm và chủ động trong công việc
Sinh viên năm 3,4 các trường đại học và cao đẳng
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 4 triệu/tháng + hoa hồng + thưởng
Cấp mộc tròn đỏ và tài liệu báo cáo
Được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập
Không áp KPI
Không tăng ca
Được đào tạo kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao
Được du lịch định kì cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 137 Hoàng Văn Thụ, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

