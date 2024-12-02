Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7 Hoa Giấy Khu dân cư Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tư vấn hỗ trợ báo giá về các dịch vụ và sản phẩm của công ty
Tư vấn giải thích cho khách hàng về dịch vụ thiết kế web , logo , nhận dạng thương hiệu Google Ads , Facebook Ads, SEO Marketing
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm để đả hiệu của tốt và nâng cấp sản phẩm
Tham gia đóng góp thông tin để phát triển cải tiến sản phẩm

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sinh viên năm 3,4 các trường đại học, cao đẳng.
Giọng nói dễ nghe, tự tin giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương.
Xét thăng tiến khi có thành tích tốt.
Thưởng nóng, tham gia các buổi tiệc trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, Đường D4, Khu dân cư Hiệp Thành, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

