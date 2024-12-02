Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7 Hoa Giấy Khu dân cư Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tư vấn hỗ trợ báo giá về các dịch vụ và sản phẩm của công ty

Tư vấn giải thích cho khách hàng về dịch vụ thiết kế web , logo , nhận dạng thương hiệu Google Ads , Facebook Ads, SEO Marketing

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm để đả hiệu của tốt và nâng cấp sản phẩm

Tham gia đóng góp thông tin để phát triển cải tiến sản phẩm

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên năm 3,4 các trường đại học, cao đẳng.

Giọng nói dễ nghe, tự tin giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương.

Xét thăng tiến khi có thành tích tốt.

Thưởng nóng, tham gia các buổi tiệc trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT

