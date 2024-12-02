Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7 Hoa Giấy Khu dân cư Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tư vấn hỗ trợ báo giá về các dịch vụ và sản phẩm của công ty
Tư vấn giải thích cho khách hàng về dịch vụ thiết kế web , logo , nhận dạng thương hiệu Google Ads , Facebook Ads, SEO Marketing
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm để đả hiệu của tốt và nâng cấp sản phẩm
Tham gia đóng góp thông tin để phát triển cải tiến sản phẩm
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sinh viên năm 3,4 các trường đại học, cao đẳng.
Giọng nói dễ nghe, tự tin giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương.
Xét thăng tiến khi có thành tích tốt.
Thưởng nóng, tham gia các buổi tiệc trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
