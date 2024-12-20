Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng những thông tin cần thiết về sản phẩm, dự án của đối tác.
- Hỗ trợ thông tin cho khách hàng qua các kênh Facebook, zalo, email,...
- Nguồn Data khách hàng sẽ do công ty cung cấp
- Công việc theo sự phân công và hướng dẫn từ trưởng phòng.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận các bạn sinh viên đợi bằng hoặc đi thực tập ưu tiên đi làm full time (có thể off 1 buổi trong tuần). Ưu tiên những ứng viên mong muốn đi làm trải nghiệm môi trường kinh doanh thực tế.
- Công ty đào tạo những ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng có kỹ năng phù hợp, tinh thần học hỏi, chăm chỉ.
- Giọng nói dễ nghe
- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt.
- Có trách nhiệm với công việc được giao
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng.
- Có kinh nghiệm tư vấn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chi phí thực tập (1.000.000/tháng + được thưởng doanh thu dựa theo kết quả kinh doanh, hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Công ty hỗ trợ hotline, chi phí điện thoại.
- Thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc, tuần, tháng.
- Không áp đặt chỉ tiêu doanh thu.
- Được trải nghiệm công việc thực tế khi tham gia thực tập.
- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sếp tâm lý.
- Thời gian làm việc:
+ Thứ 3 đến sáng CN ( nghỉ chiều CN và Thứ 2 )
+ Sáng 8h00 - 12h; chiều 13h30 – 17h30 ( nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6F, An Sơn Building, 178/8 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

