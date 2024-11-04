Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 Đường số 2, KDC Vạn Phúc City, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Được đào tạo trực tiếp từ công ty và tham gia công việc thực tế như:

Hỗ trợ theo dõi, nhận thông tin khách hàng từ các nguồn: Phòng marketing, hotline, fanpage facebook, ... Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty cung cấp. Tiếp cận, tìm kiếm khách hàng mới. Duy trì, chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng. Những công việc khác do trưởng nhóm, cấp trên yêu cầu.

Hỗ trợ theo dõi, nhận thông tin khách hàng từ các nguồn: Phòng marketing, hotline, fanpage facebook, ...

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công ty cung cấp.

Tiếp cận, tìm kiếm khách hàng mới.

Duy trì, chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng.

Những công việc khác do trưởng nhóm, cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học. Có khả năng thực tập Full-Time, Có Laptop cá nhân. Có định hướng phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh. Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc. Thời gian thực tập tối thiểu 2 - 3 tháng.

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học.

Có khả năng thực tập Full-Time, Có Laptop cá nhân.

Có định hướng phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc.

Thời gian thực tập tối thiểu 2 - 3 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 1.000.000 đồng/tháng - 2.000.000 đồng/ tháng Được đào tạo trở thành nhân viên nếu làm tốt Được tham gia huấn luyện và đào tạo lớp kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm chuyên nghiệp của công ty. Có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý. Được xác nhận trương trình thực tập tại doanh nghiệp, mộc đỏ của công ty. Được làm việc trong văn phòng hiện đại, môi trường công nghệ, năng động, cơ hội phát triển bản thân. Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, Team Building, du lịch theo quý, năm của công ty và Team.

Lương hỗ trợ: 1.000.000 đồng/tháng - 2.000.000 đồng/ tháng

Được đào tạo trở thành nhân viên nếu làm tốt

Được tham gia huấn luyện và đào tạo lớp kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm chuyên nghiệp của công ty.

Có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý.

Được xác nhận trương trình thực tập tại doanh nghiệp, mộc đỏ của công ty.

Được làm việc trong văn phòng hiện đại, môi trường công nghệ, năng động, cơ hội phát triển bản thân.

Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, Team Building, du lịch theo quý, năm của công ty và Team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin