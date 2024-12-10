Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 227 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Đăng bài sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.
- Viết content thu hút khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của Leader
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh Viên đang theo học các trường đại học về chuyên ngành liên quan kinh doanh quốc tế.
- Anh Văn khá
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn.
- Có kỹ năng làm video, thiết kế hình ảnh banner bằng photoshop, canva, AI là 1 lợi thế.
- Có phẩm chất siêng năng, trung thực, nhiệt tình, sáng tạo.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Cty với mức thu nhập cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI