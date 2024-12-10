Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 227 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Đăng bài sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

- Viết content thu hút khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của Leader

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh Viên đang theo học các trường đại học về chuyên ngành liên quan kinh doanh quốc tế.

- Anh Văn khá

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn.

- Có kỹ năng làm video, thiết kế hình ảnh banner bằng photoshop, canva, AI là 1 lợi thế.

- Có phẩm chất siêng năng, trung thực, nhiệt tình, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Cty với mức thu nhập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH

