Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động. - Mức lương cơ bản và hoa hồng cao, thu nhập theo khả năng. - Sẽ được đào tạo khi bắt đầu công việc, hỗ trợ tài liệu và dấu mọc. - Có quản lý và nhân viên cũ hỗ trợ 1 kèm 1 trong vòng 1 đến 2 tháng đầu., Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn mở trang website và triển khai Mobile App để bán hàng và giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty, cơ sở, cửa hàng.

- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền,...

- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...

- Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.

- Được tham gia các buổi tập huấn trước khi làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo 100%.

- Trình độ văn hóa: Sinh viên đang chờ bằng, làm việc full time

- Có khả năng giao tiếp rõ ràng và sử dụng máy tính cơ bản.

- Có tinh thần làm việc nhóm.

- Tuân thủ giờ giấc nề nếp tại nơi làm việc. Tác phong lịch sự và cư xử văn minh hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin