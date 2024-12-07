Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 54 địa điểm khác, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Từ 4 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của GHN.
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nam
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (loại khá/giỏi là lợi thế).
Đam mê kinh doanh thực địa và sẵn sàng làm việc trực tiếp với khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, chịu áp lực cao.
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.
Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển.
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (loại khá/giỏi là lợi thế).
Đam mê kinh doanh thực địa và sẵn sàng làm việc trực tiếp với khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, chịu áp lực cao.
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.
Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển.
Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 3 - 4 triệu + thưởng KPI
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, quy trình làm việc và sản phẩm của GHN.
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Thu nhập hấp dẫn: lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành chương trình.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và tràn đầy cơ hội phát triển cá nhân.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, quy trình làm việc và sản phẩm của GHN.
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Thu nhập hấp dẫn: lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành chương trình.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và tràn đầy cơ hội phát triển cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI