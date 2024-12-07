Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 54 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của GHN.

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (loại khá/giỏi là lợi thế).

Đam mê kinh doanh thực địa và sẵn sàng làm việc trực tiếp với khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, chịu áp lực cao.

Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.

Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 3 - 4 triệu + thưởng KPI

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, quy trình làm việc và sản phẩm của GHN.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành chương trình.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và tràn đầy cơ hội phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin