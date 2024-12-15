Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường số 4, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Thực tập sinh kinh doanh

Tư vấn khách hàng tiềm năng:

Chủ động liên hệ khách hàng từ nguồn dữ liệu do công ty cung cấp hoặc tự xây dựng.

Tư vấn chuyên sâu về sản phẩm, giải thích các lợi thế khi đầu tư và sinh lời.

Sử dụng thông tin khách hàng có sẵn để liên lạc và tư vấn cho khách hàng phù hợp với dự án

Nghiên cứu và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như: mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến, mối quan hệ cá nhân, hoặc sự kiện.

Liên hệ khách hàng mới thông qua call, email,.. để giới thiệu và chào bán các dự án của công ty

Đảm bảo các chỉ số hoạt động hằng ngày về việc tiếp cận KH để ra deal và booking.

Trình bày thông tin chi tiết về dự án, bao gồm vị trí, giá cả, phương thức thanh toán, và các ưu đãi.

Theo dõi khách hàng:

Quản lý danh sách khách hàng, duy trì mối quan hệ và cập nhật tình trạng giao dịch.

Đàm phán và chốt giao dịch.

Thuyết phục khách hàng về lợi ích và tiềm năng của sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng thương lượng giá cả và điều khoản hợp đồng.

Theo dõi và hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tục mua bán, từ đặt cọc đến ký hợp đồng.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Bất động sản, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, tự tin trong việc tiếp xúc khách hàng.

Có khả năng phân tích dữ liệu, làm báo cáo, và lập kế hoạch cơ bản.

Năng động, cầu tiến, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trong ngành bất động sản, tài chính, hoặc sales.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập fulltime: 3-5 triệu/ tháng và thưởng theo chính sách của công ty.

Thời gian thực tập 3 tháng.

Có hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được đào tạo bài bản về kiến thức thị trường bất động sản và kỹ năng kinh doanh.

Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, làm việc trực tiếp với đội ngũ quản lý và đối tác cao cấp.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu có mở Headcount..

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes

