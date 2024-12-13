Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 160 đường số 20, Phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu về sản phẩm phần mềm của công ty

Tiếp cận, khai thác khách hàng mới

Phát triển các cơ hội kinh doanh mới

Được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn tận tình từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn đã tốt nghiệp, sinh viên năm cuối, thực tập sinh có thể đến công ty 5 buổi/tuần

Thích công việc kinh doanh, tiếp xúc khách hàng và luôn theo đuổi mục tiêu về doanh số

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng trình bày vầ kỹ năng tự học hỏi

Ưu tiên các bạn học ngành kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin,..

Có máy tính cá nhân xách tay

Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp trong quá trình thực tập

Được đào tạo miễn phí về lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin

Cơ hội tiếp xúc và học hỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái, thân thiện

Thu nhập là phần thưởng xứng đáng với công sức

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Luôn luôn có trà, bánh kẹo tại Văn phòng cho các bạn sử dụng.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập và chữ ký của giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.