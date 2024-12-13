Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 160 đường số 20, Phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu về sản phẩm phần mềm của công ty
Tiếp cận, khai thác khách hàng mới
Phát triển các cơ hội kinh doanh mới
Được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn tận tình từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn đã tốt nghiệp, sinh viên năm cuối, thực tập sinh có thể đến công ty 5 buổi/tuần
Thích công việc kinh doanh, tiếp xúc khách hàng và luôn theo đuổi mục tiêu về doanh số
Có khả năng giao tiếp mạch lạc, có kỹ năng trình bày vầ kỹ năng tự học hỏi
Ưu tiên các bạn học ngành kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin,..
Có máy tính cá nhân xách tay
Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ phụ cấp trong quá trình thực tập
Được đào tạo miễn phí về lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin
Cơ hội tiếp xúc và học hỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái, thân thiện
Thu nhập là phần thưởng xứng đáng với công sức
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Luôn luôn có trà, bánh kẹo tại Văn phòng cho các bạn sử dụng.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập và chữ ký của giám đốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER
