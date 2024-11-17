Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Khai thác khách hàng có nhu cầu về Bất động sản từ data có sẵn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản.

Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty.

Tham gia các sự kiện: Mở bán, Kick off, Vinh Danh, Tổng kết, Chương trình Push Sale mời khách,... do Chủ đầu tư, đối tác, hoặc công ty tổ chức.

Ngoại hình ưa nhìn, có đam mê kiếm tiền

Nhanh nhẹn, có kinh nghiệm kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết đàm phán, có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ REDLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo tận tay nếu bạn là người chưa có kinh nghiệm trong BĐS.

Các chương trình đào tạo chuyên biệt theo từng cấp bậc, lộ trình thăng tiến theo từng năm đối với nhân viên có sự cống hiến và thể hiện được bản thân một cách tốt nhất.

Công ty hỗ trợ đào tạo thêm kiến thức marketing và khai thác khách hàng (SEO, Google Adwords, Facebook, Email Marketing...).

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp giỏi chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao, rèn luyện các kĩ năng quản lý, trao dồi kiến thức để nhân sự phát triển liên tục.

Được thưởng dịp nghỉ lễ 30/04, 02/09, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán,...

Tham gia các hoạt động nội bộ có một không hai mang đậm dấu ấn Redland trong năm: Year-End Party, Teambuilding, Giáng Sinh, Sinh nhật....

