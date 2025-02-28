Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển KingHome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển KingHome
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển KingHome

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hỗ trợ lương thực tập theo năng lực

- Hỗ trợ dấu mộc báo cáo

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập tại công ty

- Được công ty hỗ trợ đào tạo hội nhập, đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn

- Tham gia liên hoan, team building hằng năm do công ty tổ chức, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, báo giá cho khách hàng những sản phẩm của công ty
- Duy trì, phát triển các mối quan hệ với các khách hàng, đối tác và luôn tìm kiếm khách hàng mới
- Làm hồ sơ, hợp đồng, báo giá
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đang chờ bằng/ Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
- Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm hoặc yêu thích lĩnh vực sale là 1 lợi thế).
- Thành thạo tin học văn phòng, có laptop cá nhân
- Đam mê kinh doanh, sẵn sàng học hỏi
- Nhanh nhẹn, siêng năng, linh hoạt và giải quyết tình huống tốt
- Tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình
- Thời gian thực tập: 3 tháng Full-time

Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển KingHome Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 158/14 Trần Huy Liệu, phường 08, quận Phú Nhuận, TP.HCM

