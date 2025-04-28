Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 152 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty)
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Tour du lịch Nội địa và quốc tế (Outbound)
Giới thiệu, giải đáp thắc mắc & thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty.
Tìm hiểu các thủ tục làm Visa
Tham gia các công việc khác của team dưới sự phân công của quản lí trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng tại các trường cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành du lịch
Thực tập từ 4 – 6 tháng
Biết ngoại ngữ là một lợi thế
Ưu tiên làm việc Full time (có thể làm việc part – time, trao đổi khi phỏng vấn)
(có thể làm việc part – time, trao đổi khi phỏng vấn)
Yêu thích Du lịch, thích khám phá
Khả năng giao tiếp, thuyết phục
Thái độ: Năng động, chăm chỉ, trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn, đào tạo các công việc chuyên môn
Phụ cấp Thực tập sinh thỏa thuận khi phỏng vấn + hoa hồng doanh số (nếu chốt được khách hàng) + hỗ trợ tiền gửi xe (nếu có)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để làm báo cáo thực tập
Xem xét nhận làm nhân viên chính thức nếu làm tốt công việc khi hoàn thành kì thực tập
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
