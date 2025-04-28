Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 152 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty)

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Tour du lịch Nội địa và quốc tế (Outbound)

Giới thiệu, giải đáp thắc mắc & thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty.

Tìm hiểu các thủ tục làm Visa

Tham gia các công việc khác của team dưới sự phân công của quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng tại các trường cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành du lịch

Thực tập từ 4 – 6 tháng

Biết ngoại ngữ là một lợi thế

Ưu tiên làm việc Full time (có thể làm việc part – time, trao đổi khi phỏng vấn)

Yêu thích Du lịch, thích khám phá

Khả năng giao tiếp, thuyết phục

Thái độ: Năng động, chăm chỉ, trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo các công việc chuyên môn

Phụ cấp Thực tập sinh thỏa thuận khi phỏng vấn + hoa hồng doanh số (nếu chốt được khách hàng) + hỗ trợ tiền gửi xe (nếu có)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để làm báo cáo thực tập

Xem xét nhận làm nhân viên chính thức nếu làm tốt công việc khi hoàn thành kì thực tập

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG

