Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 982 Tạ Quang Bửu Phường 6, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tư vấn khách hàng về sản phẩm công ty

Gọi điện/email chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Hỗ trợ các công việc hành chính cho bộ phận kinh doanh.

Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm, quy trình bán hàng, kỹ năng giao tiếp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ; Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh doanh, Marketing, Nội thất, Kiến trúc, Quản trị…

Yêu thích lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành nội thất.

Giao tiếp tốt, siêng năng, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Có thể đi làm được 4-5 ngày/tuần

Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội học hỏi và thực hành trong môi trường kinh doanh thực tế.

Được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần).

Có phụ cấp cho TTS

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin