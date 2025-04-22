Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 982 Tạ Quang Bửu Phường 6, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tư vấn khách hàng về sản phẩm công ty
Gọi điện/email chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Hỗ trợ các công việc hành chính cho bộ phận kinh doanh.
Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm, quy trình bán hàng, kỹ năng giao tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ; Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Kinh doanh, Marketing, Nội thất, Kiến trúc, Quản trị…
Yêu thích lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành nội thất.
Giao tiếp tốt, siêng năng, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
Có thể đi làm được 4-5 ngày/tuần
Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội học hỏi và thực hành trong môi trường kinh doanh thực tế.
Được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần).
Có phụ cấp cho TTS
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
