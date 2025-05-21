Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T2 - 1.1a, Đường D1, Khu công nghệ cao, P. Tân Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ quản lý khách hàng

Chốt bảng báo giá và xuất hoá đơn

Nhận yêu cầu báo giá, báo giá với Kế toán

Tìm kiếm khách hàng mới

Liên kết với phòng Thu mua và phòng kho để sắp xếp tiến độ giao hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 4 đang học kinh doanh hoặc những ngành có liên quan như kinh tế, marketing, nhân lực, quản trị,.... tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp.

Có thể đảm bảo thời gian làm việc tối thiểu trên văn phòng theo quy định của công ty.

Thành thạo tin học văn phòng,

Làm việc có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, chịu trách nhiệm với các công việc được giao.

Có niềm đam mê với kinh doanh.

Có thái độ tích cực, năng động, hoạt bát, xử lý nhanh trong mọi tình huống.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm,...

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ đóng dấu xác nhận thực tập, có số liệu để làm luận án tốt nghiệp

Được đào tạo nghiệp vụ trước khi vào làm việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Có phụ cấp hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.