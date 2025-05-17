Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND
- Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhân viên được hướng dẫn công việc cụ thể, được tiếp cận thị trường thị tế, học hỏi
Employee are guided with specific tasks, get to approach the actual market, learn, write theses.
Trao đổi và thuyết phục khách hàng xử lý các vấn đề liên quan đến kinh doanh.
Discuss and persuade customers, and handle business-related issues.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng, gọi khách.
Seek and develop customers, telephones.
Chốt giao dịch chuyển nhượng mua bán Bất Động Sản các sản phẩm từ Công ty.
Finalize real estate transfer transactions for products from the Company.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Experience: No experience required.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, bất động sản.
Industry: Sales / Business, real estate
Thời gian: Tối thiểu 2 tháng
Duration: Minimum of 2 months.
Tuổi: 20-35
Age: 20-35.
Môi trường hoà đồng, nhiều hoạt động gắn bó đoàn kết Team building,…
Friendly environment with many bonding activities
Môi trường tạo điều kiện để nhân sự thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.
An environment that allows staff to demonstrate their learning abilities and personal development.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Support fee from 23k to 25k/hour progressive + High commission from 5 million to 10 million VND Du lịch,
Công tác phí - nghỉ phép Travel,
Per diem – vacation
Chế độ thưởng, đào tạo, tăng lương
Bonus, training, salary increase
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
