Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên được hướng dẫn công việc cụ thể, được tiếp cận thị trường thị tế, học hỏi

Employee are guided with specific tasks, get to approach the actual market, learn, write theses.

Trao đổi và thuyết phục khách hàng xử lý các vấn đề liên quan đến kinh doanh.

Discuss and persuade customers, and handle business-related issues.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng, gọi khách.

Seek and develop customers, telephones.

Chốt giao dịch chuyển nhượng mua bán Bất Động Sản các sản phẩm từ Công ty.

Finalize real estate transfer transactions for products from the Company.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.

Experience: No experience required.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, bất động sản.

Industry: Sales / Business, real estate

Thời gian: Tối thiểu 2 tháng

Duration: Minimum of 2 months.

Tuổi: 20-35

Age: 20-35.

Môi trường hoà đồng, nhiều hoạt động gắn bó đoàn kết Team building,…

Friendly environment with many bonding activities

Môi trường tạo điều kiện để nhân sự thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân.

An environment that allows staff to demonstrate their learning abilities and personal development.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Phí Hỗ trợ 23k- 25k/h lũy tiến + Hoa hồng cao từ 5tr-10tr

Support fee from 23k to 25k/hour progressive + High commission from 5 million to 10 million VND Du lịch,

Công tác phí - nghỉ phép Travel,

Per diem – vacation

Chế độ thưởng, đào tạo, tăng lương

Bonus, training, salary increase

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND

