Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Lưu Trữ Số làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168 - 170 Đường số 2, Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Được đào tạo bài bản về sản phẩm/dịch vụ của công ty và các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Được hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo profile, được học content marketing để thu hút khách hàng.

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng (qua các kênh như: điện thoại, email, mạng xã hội...)

Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh

Đảm bảo chỉ tiêu Kinh Doanh đã được giao và báo cáo công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tham gia thực tập tại Công ty tối thiểu 6 buổi/1 tuần - thời gian 2 tháng .

Sinh viên năm cuối (Đại học, Cao đẳng) hoặc sinh viên mới ra trường.

Yêu thích mảng Kinh Doanh, đam mê bán hàng và muốn có thu nhập cao.

Ưu tiên ứng viên có định hướng gắn bó lâu dài và mong muốn làm việc chính thức sau thực tập.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, ngoại hình dễ nhìn.

Có tính chủ động, trách nhiệm, nghiêm túc và cầu tiến trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Lưu Trữ Số Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập (2.000.000 VNĐ/1 tháng) + cộng hoa hồng theo doanh số (có thể trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Tạo điều kiện cho thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức.

Được đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm dịch vụ đầy đủ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Thời gian làm việc linh hoạt (6 buổi/1 tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lưu Trữ Số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.