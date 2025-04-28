Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech
Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: a8 Cao Thị Chính, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu
Hỗ trợ phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Cùng Sale gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phần mềm của công ty.
Hỗ trợ lên báo giá, hợp đồng
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Sinh viên năm cuối/cử nhân Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.
Có thể thực tập fulltime
Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Được đào tạo các kỹ năng trong mảng kinh doanh dự án CNTT
Được làm việc trong các dự án số hóa lớn
Hỗ trợ lương và dấu mộc thực tập
Môi trường làm việc năng động sáng tạo, cơ hội phát triển lên vị trí chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
