Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: a8 Cao Thị Chính, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Hỗ trợ phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cùng Sale gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phần mềm của công ty.

Hỗ trợ lên báo giá, hợp đồng

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Sinh viên năm cuối/cử nhân Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.

Có thể thực tập fulltime

Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng: 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Được đào tạo các kỹ năng trong mảng kinh doanh dự án CNTT

Được làm việc trong các dự án số hóa lớn

Hỗ trợ lương và dấu mộc thực tập

Môi trường làm việc năng động sáng tạo, cơ hội phát triển lên vị trí chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ SimpleTech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin