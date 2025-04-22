Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH BAHA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BAHA HOMES
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 87/11A Khu phố Phước Thiện, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng (qua online và offline).
Học và thực hành quy trình bán hàng thực chiến: từ tư vấn, chốt sale đến chăm sóc sau bán.
Cập nhật dữ liệu khách hàng, đơn hàng trên hệ thống.
Tham gia các buổi họp và hoạt động nội bộ cùng team kinh doanh.
Được đào tạo kiến thức về sản phẩm nội thất, kỹ năng bán hàng và tư duy kinh doanh.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh hoặc các ngành khác liên quan
Có thể làm việc tối thiểu 3 tháng, fulltime
Hiểu biết về nội thất là một lợi thế lớn giúp nắm bắt nhu cầu và tư vấn khách hàng
Hướng ngoại, yêu thích giao tiếp và có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng
Sẵn sàng đi khảo sát thị trường và gặp gỡ khách hàng khi cần thiết không chỉ làm việc tại văn phòng
Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH BAHA HOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và phát triển kỹ năng kinh doanh trong môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia các dự án thực tế
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAHA HOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
